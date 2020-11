Na Trgu republike brutalno napadel snemalca, ta je zgrmel po tleh (VIDEO)

Letošnji 5. november se bo zagotovo zapisal v zgodovino kot dan enega najnasilnejših protestov na naših tleh. Kot smo že poročali, so protestniki na ulicah Ljubljane napadali policiste , vanje metali granitne kocke in steklenice, prizanesli pa niso niti predstavnikom 'četrte veje oblasti'.Kot je razvidno s posnetka, ki ga je objavila novinarka RTV, se je eden od protestnikov približal za hrbet snemalcu, nato podrl kamero in stojalo, močno udaril pa tudi njega. Snemalec je padel po tleh, nasilnež pa je stekel proč.Ljubljanski reševalci so morali zaradi nasilnih izgredov podaljšati 12-urno izmeno in okrepiti ekipe na terenu, na celotno dogajanje pa so se odzvali tudi nekateri slovenski politiki.