Na Teznu vlomili na gradbišče novogradnje, pokradli za 16 tisočakov

V Mariboru je bilo vlomljeno na gradbišče novogradnje na območju Teznega in odtujeno orodje, gradbeni material in drugi pripomočki za delo, s čimer je, po nestrokovni oceni policistov, nastala materialna škoda v višini 16.000 evrov. Opravljen je bil ogled kraja kaznivega dejanja, policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, sporočajo s PU Maribor.

Prevažal ukradene izdelke iz trgovin

Policisti PP Slovenska Bistrica so 14. januarja v eni izmed trgovin v Slovenski Bistrici izsledili osebo, za katero obstaja utemeljen razlog za sum, da je iz več trgovin na območju Slovenske Bistrice izvršila več tatvin raznih artiklov. Dan kasneje so bili policisti PP Slovenska Bistrica obveščeni o tatvini v eni izmed trgovin v Slovenski Bistrici ter o tem, da je storilec kraj dejanja zapustil s tovornim vozilom.

Tovorno vozilo in osumljenec sta bila kmalu izsledena. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je osumljeni prevažal večjo količino prehrambnih izdelkov, za katere obstaja utemeljen sum, da so bili odtujeni, saj ni znal navesti izvora artiklov niti ni posedoval računa. Prav tako je moški vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in mu je bilo vozilo zaseženo. Zoper oba osumljena bosta na pristojno tožilstvo podani kazenski ovadbi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj tatvine.

Odtujil gotovino in nakit

Skozi balkonska vrata pa je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo na območju Slivnice pri Mariboru. Neznani storilec je odtujil gotovino in nakit, nastala je materialna škoda v višini 2.000 evrov.