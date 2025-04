Več poslancev obležalo, inšpekcija sedaj poslala svarilo

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva potrošnike, ki so od sobote kupili živila, pripravljena ali strežena v obratih, priključenih na vodovodni sistem poslovnega sistema ljubljanskega Maximarketa, naj teh živil ne zaužijejo. Pakirana živila ter tista, ki jih je treba toplotno obdelati, pa niso tvegana, so dodali.

Omenjeno inšpekcijo so namreč danes obvestili, da je zaradi fekalnega onesnaženja pitne vode v interni vodovodni napeljavi poslovnega objekta Maximarket lahko prišlo tudi do kontaminacije živil, ki so se dajala v promet v obratih na navedeni lokaciji.

Inšpektorji za hrano danes izvajajo nadzor v živilski trgovini Maximarket, Čokoladnem ateljeju Dobnik, Maxi Brunch Cafeju in v Mojih štrukljih Maxi, ki so po podatkih družbe Mercator priključeni na vodovodni sistem poslovnega objekta Maximarket, ter odrejajo ustrezne ukrepe za zaščito potrošnikov, so sporočili iz inšpekcije.

Razmere spremlja tudi epidemiološka služba NIJZ

Osebam, ki so od 12. aprila imele prebavne težave in so v tem času kupile ali uživale hrano iz prehrambnih obratov trgovine, svetujejo, da jih za nadaljnja navodila v okviru epidemiološkega poizvedovanja pokličejo na telefonsko številko 01 586 39 31, so pozvali v sporočilu za javnost. Več pojasnil v zvezi z izbruhom virusnih črevesnih bolezni oz. fekalno onesnaženostjo vode v Maximarketu bodo podali v petek.

So pa danes pojasnili, da jih je Voka Snaga o dogajanju obvestila v sredo, ko so prejeli rezultat mikrobiološkega preskušanja pitne vode iz kavarne. Analiza, ki jo je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je pokazala, da je voda fekalno onesnažena. Osebje Maximarketa so ustno in pisno opozorili na prepoved uporabe vode v prehrambene namene. Svetovali so tudi iskanje vzrokov za te razmere v interni napeljavi.

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket, s katero upravlja Mercator, so namreč v torek med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Nemudoma so obvestili upravljavca vodovoda Javno podjetje Voka Snaga in prepovedali uporabo vode v prehrambene namene, so pojasnili za STA.

Pojasnilo, da so 'razmere pod nadzorom'

»Prve analize kažejo, da je voda v vodovodu oporečna, vzroka pa še ne poznamo,« so zapisali. Natančni rezultati analize vode bodo znani predvidoma naslednji teden. Kot so poudarili, je veleblagovnica za kupce varna. So pa preventivno zaprli nekatere oddelke. Javno podjetje Voka Snaga je za medije pojasnilo, da so 'razmere pod nadzorom'. Za zdaj ni znakov, da bi bil onesnažen tudi javni vodovodni sistem.

Na NIJZ so sicer za STA danes navedli, da je Mercator v torek obvestil Voka Snago o tem, da zaposleni v Maximarketu obolevajo že od sobote. Nemudoma so odvzeli vzorec v Maxi kavarni. Ukrep prepovedi uporabe pitne vode v prehrambne namene so po prejetih informacijah interno razglasili v ponedeljek.