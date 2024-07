Ljubljančani v šoku: ubil jo je praktično izza ovinka kopališča Kolezija

V dopoldanskih urah je v Toscaninijevem parku v ljubljanski četrti Vič – nedaleč od tamkajšnjega vrtca in praktično izza ovinka kopališča Kolezija – mrgolelo policistov, ki so preiskovali okolico parka; nekateri stanovalci so organom pregona kazali svoje smeti, v katerih so policisti iskali orodje oziroma orožje, ki je prejšnjo noč v parku vzelo življenje.

Krvavi dogodek med 46-letnim moškim in dve leti mlajšo žensko

Še nekateri bližnji stanovalci so bili precej zadržani, celo zgroženi nad mislijo o krvavem dogodku, do katerega je prišlo med 46-letnim moškim in dve leti mlajšo žensko: »Motiv za dejanje, do katerega je prišlo na javnem kraju še ni znan, po prvih podatkih pa sta bila oškodovanka in osumljenec v partnerskem razmerju,« so prva spoznanja o nočni smrti posredovali ljubljanski policisti.

