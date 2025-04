Darko Kuzmič edini kaznovan med črnimi gradnjami, zdaj napoveduje vojno: »Če bom rušil jaz, bodo morali vsi!«

Darku Kuzmiču, ki si je po porušenju njegovega edinega doma ob obrežju Bohinjskega jezera pred enajstimi leti nov dom zdaj ustvaril na Pokljuki, v naselju Goreljek, se spet dogaja krivica. Potem ko je nedavno od Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) občin Bled, Bohinj in Železniki na vsej širni Pokljuki edino on prejel odločbo, da mora porušiti ograjo in leseni kozolček, čeprav sta, kot pravi, povsem zakonitih mer in je večjih posegov okoli njega še vse polno, le da so lastniki bolj vplivni direktorji in športniki, je sedaj že slab mesec brez avtomobila. Tu, na Pokljuki, očitno vlada ...