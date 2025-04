Poglejte si ta hren na bruseljski tržnici! Takšne pa so cene jajc, mlade čebule, šunke (FOTO)

V središču Evrope je velika noč nekoliko drugačna kot v Sloveniji. O velikonočni ponudbi na bruseljski tržnici smo povprašali dopisnika Dela iz Bruslja Petra Žerjaviča.

Jajca – središče vsake praznične mize – so v belgijskih trgovinah cenovno nad slovenskim povprečjem. Eno jajce stane med 0,30 in 0,50 evra (bio), a v trgovini se dobijo tudi za 0,23 centa, cena je odvisna od porekla in načina reje.

Sveža mlada čebula, ki jo marsikdo najraje uživa z jajci in hrenom, stane med 2 in 3 evri za šopek. Cene so visoke, a kakovost običajno dobra.

"Za zdaj najboljša verzija hrena na bruseljskem trgu (v poljski trgovini)." FOTO: Peter Žerjavič

Belgijci ne poznajo hrena kot velikonočne specialitete, zato ga je tudi na tržnici težko najti. Peter Žerjavič je sicer našel hren v poljski trgovini, saj je na Poljskem hren del klasične velikonočne mize, podobno kot v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji. A tudi v poljski trgovini je naletel na ne prav privlačen koren hrena ...

FOTO: Peter Žerjavič

Šunka ie v središču belgijske velikonočne tradicije

Belgijci za veliko noč tradicionalno jedo jagnjetino, lososa in šparglje, ne pa šunke, kot je to značilno za srednjeevropske države. A to še ne pomeni, da se šunke ne da dobiti, a kot opozarja naš sogovornik, gre »le za približek« v poljski trgovini, medtem pa je za pravo šunko treba skočiti čez mejo v nemški Aachen, kjer jo še vedno pripravijo po tradicionalnih srednjeevropskih recepturah.

Za »približek šunke« je v Bruslju treba odšteti od 15 do 20 evrov na kilogram.

Mesarji, čevapčiči in balkanske trgovine

Bruselj je sicer bogat z mesnicami, od belgijskih do arabskih, pa tudi balkanskih. Čevapčiče, suho meso in druge balkanske specialitete prodajajo trgovci iz Srbije, Bosne in Kosova. »Ti imajo restavracije, pa tudi prodajajo surovo meso, kdo pa na črno dela tudi doma«.

Trgovina, ki je priljubljena znotraj slovenske skupnosti v Bruslju, je Lara v Molenbeeku. Tam je mogoče najti širok spekter izdelkov, od balkanskih do turških, pa tudi slovenske.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.