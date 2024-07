Tragedija na Viču: malo pred polnočjo je moški na javnem kraju ubil žensko

»Včeraj, nekaj pred polnočjo, smo bili obveščeni o dogodku, kjer je na območju Viča osumljeni 46-letni moški z ostrim predmetom tako hudo poškodoval 44-letnico, da je ta zaradi poškodb na kraju umrla,« so v sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi Ljubljana.

Policisti so osumljencu odvzeli prostost. Dodajajo, da za zdaj motiv za dejanje, do katerega je prišlo na javnem kraju, še ni znan, a po prvih podatkih sta bila oškodovanka in osumljenec v partnerskem razmerju.

»Kriminalistična preiskava in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo še vedno poteka, osumljenec pa bo v nadaljevanju priveden k preiskovalnemu sodniku,« so še zapisali.