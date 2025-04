Rudarji izkopali zgodovinsko dragocenost! Izgubljena je bila pet stoletij

Razbitine ladje Bom Jesus (Dobri Jezus), ki so jo našli pod peskom v jugozahodni Afriki, skrivajo dragocene zaklade, a tudi vpogled v življenje Evropejcev pred približno petimi stoletji. Portugalska trgovska ladja je 7. marca 1533 odplula iz Lizbone proti Indiji. Naložena je bila z dragocenim tovorom – zlatom, srebrom in slonovino. Med plovbo jo je zajela uničujoča nevihta in za ladjo ter njeno posadko se je izgubila vsaka sled.

V afriški puščavi so odkrili ladjo z zakladi. FOTOGRAFIJI: posnetek zaslona/Dieter Noli

Do leta 2008 so verjeli, da je nekje na oceanskem dnu. A so jo vendarle našli, in to na nepričakovanem kraju – v puščavi na obali Namibije. Povsem po naključju so jo izkopali lokalni rudarji diamantov iz podjetja DeBeers, ko so izsušili umetno laguno na tem območju. Razbitina je bila skrita v pesku in je skrivala približno 2000 španskih in portugalskih zlatih kovancev, srebrnikov in bakrenih palic v skupni vrednosti približno 13 milijonov dolarjev.

13 milijonov dolarjev je bila vredna najdba.

Čeprav je trohnela skoraj pet stoletij in se je ohranil le majhen del prvotne strukture, so bile najdene dragocenosti v relativno dobrem stanju. Dr. Dieter Noli, glavni arheolog na južnoafriškem inštitutu za pomorske arheološke raziskave, je vodil izkopavanja in trdi, da so za ohranitev zaklada odgovorni bakreni ingoti (kos bakra, ki je bil vlit v obliko, pogosto pravokotno, za lažje shranjevanje in prevoz), najdeni na ladji. »Morski organizmi imajo morda radi les, knjižne platnice, breskove koščice, torbe iz jute in usnjene čevlje, vendar jih baker resnično odvrne – tako da je veliko stvari preživelo 500 let na morskem dnu, kar sicer ni običajno,« je dejal.

Polna dragocenih predmetov

Na ladji so našli več dragocenih predmetov, kot so kompasi, sklede in kuhinjski pripomočki, meči, astronomska in navigacijska orodja, pet sider in topovi. Niti 17 let po odkritju razbitine še ni povsem jasno, kaj se je zgodilo z Bom Jesusom oziroma kako se je znašla na odseku obale, ki je znan po močnih nevihtah in gosti megli. Predvidevajo, da jo je močno neurje potegnilo blizu obale, da je njen trup trčil v skalo in se je prevrnila, je v poročilu iz leta 2011 zapisalo portugalsko ministrstvo za zunanje zadeve.

Razbitina je bila skrita v pesku. Simbolična fotografija. FOTO: Shafiek Tassiem/Reuters

Ko so se obalne vode v naslednjih stoletjih umaknile, je bila ladja v puščavi. DeBeers oz. njegova ekipa rudarjev ni uživala v svojem odkritju. »Namibijska vlada je dobila vsak posamezni kovanec,« je dr. Noli potrdil za Fox News.

Bom Jesus tako ostaja najstarejša in najdragocenejša razbitina, kar so jih kdaj odkrili v podsaharski Afriki, povzema dnevnik.hr.