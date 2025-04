Komentar Dušana Malovrha: Od nadstreška do stropa

V regiji odmevajo gradbeniške nesreče. Podrtje nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani je bilo usodno za 16 nič hudega slutečih. Še več odgovornih je ta katastrofa odnesla s položajev in sprožila množične proteste, kakršnih Srbija ni doživela od padca Miloševićevega režima.

»Trideset let korupcije se skriva v tej tragediji,« pa je strnil protestnik po ognjeni stihiji v nočnem klubu v Kočanih. V požaru 16. marca je umrlo 61 ljudi. Tudi najpogubnejši požar v Severni Makedoniji je sprožil proteste, klub je namreč več let deloval na podlagi papirjev, ki so jih izdali podkupljeni uradniki. Že 17. marca je makedonska vlada sporočila, da je bila opravljena inšpekcija v 50 podobnih lokalih po državi – kar 22 jih ni imelo ustreznih dovoljenj. Sledili so aretacije, ovadbe in odstopi.

Sedemnajstega marca je tudi slovenski Inšpektorat za notranje zadeve na svoji spletni strani objavil: »V prihodnjih dneh pa bomo izvedli poostrene inšpekcijske nadzore v lokalih, ki organizirajo prireditve.« Včeraj, mesec dni zatem, na strani še ni bilo novice, kaj so ugotovili. Očitno so naše inšpekcije zelo temeljite …

Dvojna merila, to je bistvo protesta v Srbiji, v Makedoniji in ne nazadnje tudi v Sloveniji.

No, vsi morebitni pregledi in nadzori pa niso preprečili, da se v še frišnem laboratoriju ljubljanskega kliničnega centra ne bi povesil strop, kot milo poročajo. Po domače in pravilno se reče – sesul se je, na veliko srečo brez žrtev. Kljub temu laboratorij obratuje, toda zaposleni morajo tam delati – s čeladami?!

Sicer pa je tudi pri nas, ki se ne štejemo za Balkan, tako, da se inšpektorji vržejo na delo šele, ko se kaj zgodi. Prej pa delujejo predvsem po nareku najslabšega soseda. Če te ta prijavi (in če je dovolj tečen, beri: vpliven), pridrvijo takoj in za vsako figo.

Vnebovpijoč dokaz takšnega delovanja je primer Darka Kuzmiča. Malega človeka, ki so ga po krivici deložirali iz njegove hiše v Bohinju in jo podrli pred njegovimi očmi. Enajst let pozneje je Darko nekomu spet trn v peti – na Pokljuki. Težijo mu zaradi ograje in kozolčka na parceli, ki mu jo je zapustila nekdanja bohinjska županja, za katero je Darko skrbel pred njeno smrtjo.

Darko se je še enkrat uprl, čeprav že vidno obupan nad državo. Boli ga dejstvo, da podirajo le navadnim državljanom, izbrancem pa pustijo (delati, kar jim paše). In to je bistvo protesta v Srbiji, v Makedoniji in ne nazadnje tudi v Sloveniji. Dvojna merila.