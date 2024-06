Sosedje pretreseni, sin naj bi sodil očetu in materi

V Slavonskem Brodu so prijeli moškega (45), osumljenega umora dveh ljudi - 76-letnika in 78-letnice. Policisti so namreč danes okoli 13.50 prejeli obvestilo o sumu storitve kaznivega dejanja umora in ob prihodu na kraj dogodka našli trupli dveh oseb.

»Policisti v sodelovanju z županijskim državnim pravobranilstvom opravljajo preiskavo in kriminalistično preiskavo, s katero bodo ugotavljali pomembna dejstva in okoliščine omenjenega dogodka,« so že sporočili iz brodsko-posavske policijske uprave.

Po neuradnih informacijah, tako Večernji List, sta bila umorjena zakonca, obsodil pa ju je sin. Po besedah ​​sosedov je imel par še enega sina, ki je umrl pred nekaj leti. »Ne vem, kaj naj rečem. Poznal sem jih. Bili so dobri sosedje, a bolj zaprti vase,« je dejal eden od sosedov.