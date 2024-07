Po hudi nesreči 46-letnik v smrtni nevarnosti

Policisti novomeške policijske uprave so bili v ponedeljek okoli 18.30 obveščeni o padcu kolesarja v Šmarjeti. Možje v modrem so ugotovili, da je 46-letni moški vozil po kolesarski stezi iz smeri Šmarjete proti Šmarješkim Toplicam. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval.

Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico, po prvih podatkih je zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.