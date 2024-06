Tragedija na Pagu, umrl je Slovenec

V tragični nesreči na območju Kolana na Pagu je umrl 45-letni slovenski državljan, je po poročanju hrvaških medijev sporočila zadrska policija.

V petek okoli 18. ure je v bližini plaže Sv. Duh prišlo do trčenja gumijastega gliserja in vodnega skuterja. V nesreči sta se poškodovala dva Slovenca, ki sta bila na vodnem skuterju. Zdravniško pomoč so jima nudili na obali v bližini kraja nesreče, nato pa so jih z reševalnim vozilom prepeljali v splošno bolnišnico Zadar.

Enega moškega policija pridržala

Policisti so na obeh plovilih opravili ogled, zvečer pa je bila v policijske prostore privedena moška oseba, ki jo preiskujejo zaradi kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst prometa.

Zadarska policijska uprava je ponoči prejela obvestilo tamkajšnje bolnišnice, da je umrl 45-letni državljan Slovenije, 36-letni državljan Slovenije, ki je hudo poškodovan, ostaja na zdravljenju v bolnišnici.