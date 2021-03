Kdo se je znesel nad priljubljenim Slavcem? Policisti z novimi podrobnostmi (VIDEO)

Zaman so mu poskušali nuditi prvo pomoč



Motivov je več

Skrivnostni umor v Grosupljem buri duhove. Kdo bi se bil lahko znesel nad vaškim posebnežem, 77-letnim, priljubljenim med vaščani? V petek ga je na tleh pred kolibo v gozdu med Polico in zaselkom Zgornje Duplice, kjer je Slavc živel poldrugo desetletje, z zvezanimi rokami in nogami ter pretepenega našel njegov prijatelj.Vodja skupine za krvne in spolne delikte sektorja kriminalistične policije PU Ljubljanaje na današnji prvi novinarski konferenci o primeru sumljive smrti 77-letnika dejal, da podrobnosti preiskave še niso znane, saj ta še poteka.Ljubljanski policisti so že v soboto potrdili, da preiskujejo sumljivo smrt. Ker pa je intenzivna kriminalistična preiskava še potekala, podrobnosti zaradi interesa preiskave in ugotavljanja vseh okoliščin smrti pokojnega takrat širši javnosti še niso mogli posredovati, so zapisali v poročilo PU Ljubljana.Tudi danes še ni znanega kaj dosti več. »Reševalci so ob prihodu na kraj moškemu poskušali nuditi prvo pomoč, a zaman. Policisti so kraj zavarovali, nudili so vse dodatne ukrepe,« je pojasnil Mlakar. Zaključijo pa lahko, da je bila smrt posledica kaznivega dejanja.Za storilca, ki policiji še ni znan, je zagrožena 15-letna zaporna kazen.Policija preiskuje več motivov. »Gledamo širše, da nas preiskava ne bi zavedla v napačno smer, in bomo raje potem izključevali motive,« je pojasnil Mlakar in za Slovenske novice na novinarski konferenci potrdil, da je eden od motivov, ki ga preiskujejo, tudi koristoljubje oziroma družinski motiv, ki še ni izključen iz preiskave. Med motivi je tudi koristoljubje oziroma umor iz maščevanja romske skupnosti.Posnetek novinarske konference si lahko ogledate na spodnji povezavi.