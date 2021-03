Še živega je našel njegov prijatelj, a poškodbe so bile žal usodne

»Ta umor je bil storjen na brutalen in psihopatski način.« Tako menijo krajani Zgornjih Duplic po kruti smrti 77-letnega Slavca Knaflja, ki je poldrugo desetletje živel v bližnjem gozdu. V petek ga je namreč na tleh pred zabojnikom, z zvezanimi rokami in nogami ter pretepenega, našel njegov prijatelj. Odločil se je, da se odpelje do njega, saj se mu ni več oglašal na telefon. Slavc je bil še živ, hropel je. Prijatelj je seveda takoj poklical reševalce, a A četudi so kmalu prišli in ga oživljali, so bile poškodbe žal usodne. »Take smrti si res ni zaslužil. Nobenemu človeku ni ...