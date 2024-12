10 najbolj branih: domače zgodbe, ki so nam v letu 2024 zarezale pod kožo

Nepredvidljivost, krutost in ranljivost življenja ter globoko zakoreninjeni družbeni problemi so srž najbolj udarnih zgodb s področja domače črne kronike, ki so letos burile duhove.

Med odmevnimi primeri izstopa smrtonosna nesreča na jadranski magistrali, kjer je vožnja z vetrom v laseh za slovenski par postala njuna zadnja. Logaška osnovna šola se je prelevila v prizorišče policijske akcije, ki je razkrila dvojno življenje učiteljice, medtem ko je na koprski promenadi smrt neznanca osvetlila posledice neizprosnega vročinskega vala.

»Naj ne ostanejo zgolj spomini na preteklost, temveč opomini za prihodnost.«

Še bolj temačne so zgodbe, ki zarežejo globlje, so primer moškega, ki je v zaporu ponovil grozodejstva, zaradi katerih je bil zaprt; zlorabe matere, ki naj bi lastne sinove oropala otroštva; in grozljivka iz Kidričevega, kjer je ljubezenski trikotnik prerasel v brutalni umor. Dodajmo še spletne zlorabe mladoletnic, prevarantske sheme, ki so izropale prihranke nič hudega slutečih, in tragični spor v Oplotnici, ki se je končal s smrtnimi streli.

Predstavljamo deset najbolj znanih člankov s področja domače črne kronike.

Panoramska cesta, ki privablja motoriste s čudovitimi razgledi, se je septembra za slovenski par izkazala za usodno past. Jadranska magistrala je terjala življenji Mojce Stare in Gregorja Poklukarja, njuna zadnja vožnja pa je pretresla motoristično skupnost.

Nekje na polovici poti med Senjem in Karlobagom, v bližini Donje Klade, sta v ostrem in nepreglednem ovinku zapeljala na razlito olje na cestišču, zaradi česar je Gregor izgubil nadzor nad vozilom. Oba sta padla z motorja v zaščitno ograjo in negibna obležala ob cesti. Reševalci in policisti, ki so prišli na kraj nesreče, so lahko le potrdili njuno smrt. Mojca in Gregor sta zapustila dva otroka.

Osnovna šola v Logatcu je februarja postala prizorišče filmske policijske akcije. Zamaskirani policisti so med poukom aretirali učiteljico, s čimer so sprožili vprašanja o temnih skrivnostih iz ozadja njenega dvojnega življenja.

Aretacija je bila del obsežne akcije, s katero so policisti »razbili mednarodno organizirano kriminalno združbo«, osumljeno neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Julija je huda vročina vzela življenje kar na očeh javnosti. Na koprski promenadi so namreč reševalci našli neodzivnega moškega, podrobnosti pa so sprožile val ogorčenja na družbenih omrežjih.

»Zgolj vaš dnevni opomnik, da nimate kaj klinc hodit na sončka in morčka na dnevnem vrhu vročinskega vala! Če vam je za vas vseeno, pomislite na druge in se raje fentajte drugače. Ker ko vidiš sesut obraz reševalca motorista, ki je poskušal vse ...« je eden od zapisov, ki je opozoril na to, da se mnogi kljub svarilom sončijo v najvišji vročini.

Digitalni prostor je že dolgo kraj, kjer se skriva nevarnost za mladoletne. Primer Amarja Ličine, ki je prek spleta zmanipuliral 15-letnico, razkriva brutalno realnost zlorab, ki se lahko začnejo na videz nedolžno: pred domačim računalniškim zaslonom.

Dekle je prepričal, da mu je poslala svojo fotografijo v spodnjem perilu, nato pa jo nagovoril še k srečanju v živo. Ko je prišla na dogovorjeni kraj, sta bila poleg njega v avtu še dva moška: Dino Oručević in Belmin Čović. Za nesrečnico je sledilo nekaj peklenskih ur: več ur naj bi jo mučili, otipavali, nasilno slačili, lasali, dušili in tepli. Duševno popolnoma zlomljeno so jo naposled po vrsti posilili, Ličina pa je vse skupaj posnel in posnetek objavil na spletu.

Štajerec Aleš Črepinko, ki je že prestajal kazen zaradi spolnega nasilja, je v zaporu ponovil svoja gnusna dejanja - nov zločin je namreč zagrešil kar med prestajanjem zaporne kazni. Nič hudega slutečo čistilko je prisilil k spolnemu občevanju, pri tem pa je uporabil silo. Grozljivo dejanje je zagrešil v toaletnih prostorih.

Proti njeni volji jo je poljubljal, jo otipaval, v njene roke rinil svoj spolni ud, od nje zahteval spolni odnos. Čeprav mu je večkrat rekla, da noče imeti odnosa z njim, jo je potisnil ob umivalnik, ji na silo slekel hlače in spodnjice. Ona se je trudila, da jih obleče nazaj, kar ji ni uspelo. On jo je nato nagnil naprej, ji razširil noge, jo močno prijel za roke, da se mu ni mogla izviti iz objema, in z njo spolno občeval.

Dom, ki bi moral biti zavetje, je za dva otroka postal kraj nepredstavljive groze. Zgodba matere, obtožene dolgotrajne zlorabe lastnih sinov, odmeva kot ena najbolj srhljivih družinskih tragedij leta.

Svojega tretjerojenca je posiljevala in drugače zlorabljala dolgih šest let, od njegovega devetega leta. Materino početje je po naših neuradnih informacijah razkril njen četrtorojeni sin. Med obiskom pri babici je povedal, kaj mati počne starejšemu bratcu, pokazal je – analni odnos.

Divja plaža med Strunjanom in Mesečevim zalivom je prinesla tragičen konec za sprva neidentificiranega nesrečneža. Moškega brez identifikacijskih dokumentov so našli mrtvega, pot do razkritja njegove identitete pa je bila polna ugibanj. Kdo je nesrečnež, je bilo ugotovljeno s pomočjo objave njegove fotografije na družbenih omrežjih. Izkazalo se je, da gre za 76-letnega moškega iz Portoroža.

Ljubezenski trikotnik s smrtnim izidom. Umor Sabine Arklinič, ki ga sta ga izvedla njen mož in njegova ljubimka, je pretresel lokalno skupnost in razkril hladnokrvno preračunljivost na videz običajnih posameznikov, ki se sprehajajo med nami.

Aleksandra (dekliško Stepišnik) Škamlec iz Cerkvenjaka in Tomaž Arklinič sta 22. marca letos v okolici Kidričevega na grozovit in zahrbten način, kot so zapisali državni tožilci, umorila 33-letno mamico štirih otrok, Tomaževo ženo Sabino. On se je naslednji dan pojavil na ptujski policijski postaji in nesrečnico prijavil kot pogrešano. Pri tem je policistom izročil poslovilno pismo, ki naj bi ga napisala domnevno pogrešana.

Bančni računi so postali tarča brezvestnih goljufov. Policija je vse leto opozarjala na vse pogostejše prevare, kjer se storilci izdajajo za bančne uslužbence in iz oškodovancev izvabijo vse prihranke. »Ne nasedajte klicateljem, ne potrjujte nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil. Zavedajte se, da so osebni in bančni podatki so vaši in ne od drugih,« so besede, ki bi morale odmevati po vsej Sloveniji. Nepridipravi so vsak dan bolj iznajdljivi, prevare pa vedno bolj premišljene.

Prijateljsko druženje se je v Oplotnici končalo s streli in smrtjo. Spor med znanci je močno eskaliral in zamajal temelje lokalne skupnosti. Šef avtošole v kraju je namreč po zabavi ustrelil partnerja in si zatem sodil sam. Med tremi moškimi, 50-letnim Zdravkom Pišotkom, 58-letnim Zlatkom Pekom in 61-letnim Albinom L., je med sprva izbruhnil verbalni, nato pa še fizični obračun, med katerim je Pek večkrat ustrelil proti Pišotku in nato uperil orožje proti sebi.

Surova resničnost

Pričujoče zgodbe niso le suhe številke ali senzacionalistični naslovi. So surova resničnost, ki razkriva temne plati naše družbe in kliče k razmisleku – o ranljivosti, odgovornosti in nujnosti sprememb.

