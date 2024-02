Drama na Osnovni šoli 8 talcev v Logatcu: med poukom zamaskirani policisti aretirali učiteljico

V Osnovno šolo 8 talcev v Logatcu so med poukom vdrli zamaskirani policisti in aretirali učiteljico, je poročala TV Slovenija. Učiteljico so prijeli v okviru obsežne kriminalistične akcije, ki jo je prejšnji teden izvajala policija.

Ravnateljica šole je ob tem povedala, da na izvedbo aretacije ni imela vpliva.

Aretacija je potekala preudarno in obzirno, učiteljice pa niso aretirali pred učenci, je ob tem sporočila policija.

Zaradi suma trgovanja z drogami odrejen pripor za šest osumljencev

Kriminalisti sicer tudi ta teden nadaljujejo preiskavo, v okviru katere so prejšnji teden razbili mednarodno organizirano kriminalno združbo, osumljeno neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Šest osumljenih oseb so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanjih zoper vse odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Med osumljenci je tudi Kristjan Kamenik, ki je bil zaradi trgovine z drogo že večkrat obsojen, tudi v tujini. Javnosti je znan iz primera Tekačevo, v katerem pa je bil lani oproščen, s tem, da ta sodba še ni pravnomočna.