Glavni osumljenec priznan kuhar! Sabino večkrat zabodla in zakopala njeno truplo

Sabino (33), mati štirih mladoletnih otrok, ki so jo v petek našli mrtvo v bližini Kidričevega, sta po ugotovitvah kriminalistov umorila njen mož Tomaž (37) in njegova prijateljica (33). Kot je danes povedal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič, sta osumljena umora mož žrtve in njegova sodelavka, s katero sta se zbližala. Dan po umoru je mož ženo prijavil kot pogrešano.

Peklenski načrt

Po besedah Vidoviča je 37-letni moški 23. marca letos na ptujski policijski postaji prijavil, da pogreša svojo 33-letno ženo, ki naj bi tisti dan odšla z doma, pri tem pa je policistom izročil poslovilno pismo, ki naj bi ga napisala domnevno pogrešana.

Policisti so žensko po prijavi v sodelovanju s policisti drugih policijskih enot in kriminalisti sektorja kriminalistične policije mariborske policijske uprave poskušali najti, a niso bili uspešni.

V petek, 5. aprila, popoldne pa so bili obveščeni, da so v okolici Kidričevega našli mrtvo osebo. Na kraj so takoj napotili policiste in kriminaliste, ki so glede okoliščine najdbe trupla zaznali razloge za sum, da je oseba umrla nasilne smrti. Na kraj sta prišla tudi dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka.

»Z ogledom kraja dejanja, zbiranjem obvestil in opravljeno sodno obdukcijo je bilo ugotovljeno, da gre za pogrešano 33-letno žensko iz okolice Ptuja, ki je bila žrtev kaznivega dejanja,« je v današnji izjavi za medije povedal Vidovič.

V okviru preiskave kaznivega dejanja umora so še isti večer odvzeli prostost možu žrtve, torej 37-letnemu moškemu iz okolice Ptuja, naslednji dan pa še 33-letni ženski iz okolice Lenarta.

»Z zbiranjem obvestil smo ugotovili, da sta bila osumljena sodelavca, ki sta se zbližala in sta zaradi nezadovoljstva v svojih partnerskih zvezah načrtovala umor 33-letne partnerke osumljenca,« je povedal vodja kriminalistov.

Osumljeni je priznani kuhar, ki je na gastronomskih dogodkih osvojil že več priznanj. Naš vir pa poudarja, da je »z nenehnim delom skrival resnico in stisko, v kateri je živel«. Kuhanju je predan že od najstniških let, ko se je izučil za kuharja na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor. Prve poklicne korake je naredil v gostilni Ambiente v Zabovcih, sledila je redna zaposlitev v Termah Ptuj, delal je v osnovnih in srednjih šolah na Štajerskem, nazadnje pa v Biotermah Mala Nedelja kot namestnik vodje hotelske kuhinje. Lani novembra je na tekmovanju na Gostinsko-turističnem zboru Slovenije v Novi Gorici Biotermam Mala Nedelja priboril srebrno medaljo.

»Dogovorila sta se, da bo osumljeni svojo ženo 22. marca pripeljal na predhodno dogovorjen kraj v bližini Kidričevega, kar je moški tudi storil. Na tem mestu je tedaj že čakala osumljenka. Ob izstopu iz vozila je 33-letnica iz okolice Lenarta pristopila do žene osumljenega ter jo z ostrim predmetom večkrat zabodla. Takoj zatem je truplo odvlekla do mesta, kjer jo je zakopala. Skupaj z osumljenim sta se nato iz kraja dejanja odpeljala. Naslednji dan po izvršenem kaznivem dejanju pa je osumljeni na policijski postaji prijavil njeno pogrešanje,« je dodal.

Ob prijavi pogrešanja policistom izročil mož poslovilno pismo

Po ugotovitvah kriminalistov je poslovilno pismo, ki ga je ob prijavi pogrešanja policistom izročil mož, napisala osumljenka in ga še pred izvršitvijo umora izročila osumljencu.

Pri obeh osumljencih so policisti in kriminalisti na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika opravili hišne preiskave, kjer so zasegli predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek. Med drugim so pri osumljenki našli oster predmet, za katerega utemeljeno sumijo, da je bil uporabljen pri kaznivem dejanju.

Moški in ženska sta osumljena umora v sostorilstvu, saj naj bi načrtovala in izvedla umor na zahrbten način. S kazensko ovadbo so ju v nedeljo zvečer privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper oba odredil pripor.

Za omenjeno dejanje je predpisana kazen najmanj 15 let zapora.