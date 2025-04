Ko igralci postanejo pevci: v Kinu Šiška znova potekal težko pričakovani večer

Vadili so, da se je kadilo, in čeprav so igralci vajeni nastopanja pred občinstvom, jih je večina pred odhodom na oder vendarle čutila nekaj treme. Ne nazadnje se v pevce ne prelevijo vsak dan, prireditev pa je medtem postala že tradicionalna in težko pričakovana.

V Kinu Šiška je znova potekal tradicionalni koncert MGL in AGRFT, večer, ko so igralci v vlogah največjih glasbenih zvezdnikov in prepevajo uspešnice različnih generacij. Tokratna edicija je bila še posebno divja, saj so občinstvo razgibali z legendarnimi skladbami, kot so Bella Ciao, evrovizijsko popevko Lep poletni dan, pa uspešnico Birds of a Feather, legendarno himnično I Will Survive in klasiko Unchain My Heart.

Lena Hribar Škrlec, žena Nika Škrleca, je skrbno ogrela glasilke in energijo hranila do odhoda na oder.

Robert Korošec se je odel v rdečo in temperaturo s partizansko Bella Ciao v dvorani dvignil do vrelišča in čez.

Na koncertnem odru so se zvrstili številni znani obrazi – od igralcev Mestnega gledališča ljubljanskega in njihovih stalnih gostov do svežih moči z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Nastopili so Lena Hribar Škrlec, Jernej Gašperin, Gregor Gruden, Jose (Murat & Jose), Matic Lukšič, Matej Puc, Filip Samobor ter gostje Sara Gorše, Mojka Končar, Nika Manevski, Veronika Železnik, Lara Wolf, Voranc Boh, Robert Korošec, Gašper Lovrec, Gal Oblak in Filip Štepec. Kako opisati koncert?

Matej Puc se je prelevil v Bajago in občinstvo hipnotiziral s pesmijo Plavi safir, Gregor Gruden pa je zapel nepozabno Unchain My Heart.

Ko je na oder stopila Mojka Končar, je bilo nemogoče stati pri miru.

Igralci in njihovi mlajši kolegi so ostali kritični kot vedno, tako je Voranc Boh na vest potrkal s kritiko Evropske unije in njenega podpiranja vojne, mnogim se je neuradni zmagovalec večera zdel Matej Puc, ki je skanaliziral balkanski šarm in odpel Bajagov zimzeleni Plavi safir. Dogodek je potekal pod vodstvom Mihe Petrica, za glasbeno spremljavo pa so poskrbeli Nejc Škofic, Sanja Mlinar Marin, Goran Rukavina in Žiga Kožar. Pevske nastope je strokovno usmerjal priznani skladatelj in pianist Sašo Vollmaier. Pester glasbeni program so dodatno popestrili dueti, energija na odru pa je pričarala nepozaben večer, poln nostalgije, glasbe in gledališke karizme.