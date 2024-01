Policisti opozarjajo: Če dobite takšno sporočilo, ga izbrišite

Kranjski policisti opozarjajo, da v zadnjem obdobju prihaja do pogostih zlorab. Opisujejo, da prihajajo do oškodovancev na način, da storilci pošljejo elektronsko sporočilo z vsebino, »da je vaš bančni račun ogrožen in da je treba nujno urediti podatke. Zatem oškodovance pokličejo po telefonu in jim ponudijo pomoč pri urejanju s predpostavko, da so predstavniki banke, le ti pa jim naivno sledijo. Tako si protipravno prilastijo vaša denarna sredstva na vaših računih.«

Policisti opozarjajo, da ne nasedate klicateljem, in ne potrjujte nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil. Zavedajte se, da so osebni in bančni podatki so vaši in ne od drugih. Policisti na to opozarjajo in občanom dajejo zaščitne nasvete po vseh komunikacijskih kanalih policije. Vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršne koli podatke drugim. Policisti svetujejo, naj sporočilo preprosto izbrišejo in pošiljatelja blokirajo. Dodajajo še naj se pred kakršno koli dejavnostjo o vsem prej prepričajo in preverijo.