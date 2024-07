Umrl na koprski promenadi: »Kaj klinc mate hodit na sončka in morčka na vrhu vročinskega vala!«

Po neuradnih informacijah je danes na koprski promenadi ugasnilo življenje neznane osebe. Temu naj bi botrovala visoka vročina.

»Zgolj vaš dnevni opomnik, da nimate kaj klinc hodit na sončka in morčka na dnevnem vrhu vročinskega vala! Če vam je za vas vseeno, pomislite na druge in se raje fentajte drugače. Ker ko vidiš sesut obraz reševalca motorista, ki je poskušal vse ...« je ogorčeno zapisal uporabnik omrežja X.

Dodal je še, da je bil reševalec popolnoma oznojen in »zdelan« in da ga je zaskrbelo še za njegovo zdravje. »Večina ne konča v medijih, ampak tega je ogromno,« je dodal. Pravi, da so v tako vročih dneh tamkajšnji reševalci ves čas v akciji. »V par urah po 5-6 rešilcev. Običajna destinacija Svetilnik in Delfin.«

Opoldne opazil tekača z dolgodlakim psom

»Sredi julija redkokdaj ni bilo tako vroče,« je nadaljeval. Pravi, da kljub svarilom opaža veliko ljudi, ki se sončijo v najvišji vročini. »Res situacija ob morju malce zavaja, ker v vročini potegne maestral, skočiš v vodo ... No, pol pa tole.«

Zapisal je tudi, da je opoldne na asfaltu opazil tekača z bernskim planšarjem - pasma je znana po tem, da vročino slabo prenaša. »Ne vem, kako je pri vas, ampak tule okrog mene v Izoli, čim v sezoni takole zakuha, skozi tulijo sirene,« je zaljučil.