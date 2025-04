Voznik (20) poskušal pobegniti policistom, trčil je v dve službeni vozili (FOTO)

V četrtek nekaj po 17. uri so policisti v Slovenski vasi prijeli voznika osebnega avtomobila Ford galaxy francoskih registrskih oznak, poroča novomeška policijska uprava. 20-letni voznik iz Moldavije in prav tako 20-letni sopotnik iz Italije sta v vozilu prevažala 13 državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Voznik je poskušal pobegniti policistom in se zaletel v dva službena avtomobila. Tujcema so policisti odvzeli prostost, ju pridržali in zasegli avtomobil.

S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Zoper voznika bodo ukrepali tudi zaradi povzročitve prometne nesreče. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo.