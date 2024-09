Znamenita jadranska magistrala, stara cestna obalna povezava med Reko in Dubrovnikom, je zaradi ovinkov in čudovitih razgledov zelo priljubljena med motoristi in drugimi ljubitelji panoramske vožnje. Hkrati pa je tudi zelo nevarna, minulo soboto je vzela življenji slovenskega para z Bleda. Petdesetletna Mojca Stare in 53-letni Gregor Poklukar, življenjska in motoristična sopotnika, sta se v skupini domačega Moto kluba Gorenjc na svojem rdečem BMW S 1000 XC odpravila po hrvaški obali proti Karlobagu. Nekje na polovici poti med Senjem in Karlobagom, v bližini Donje Klade, sta ob 14.35 v ostrem ...