Kolumna Mateja Fišerja: Slovenski oblikovalci

Ljubiti resnico, častiti lepoto, mar isto ni to? Tako gre uvodni stavek ene najlepših naših pesmi. Marsikdo bi se strinjal, da sta lepota in resnica resnično del nedeljive celote. Olika je več kot zgolj lepo obnašanje. Sestavljena je iz široke mavrice vedenj in znanj, ki sestavljajo nedeljivi mozaik lepega in resničnega.

Naš vsakdan je sestavljen iz množice doživetij, takšnih, ki se jih zavedamo, ali tistih, ki so del dnevne rutine in so po neki avtomatiki del navajenega. Naj bo to dotik skodelice jutranje kave ali preverjanje adrenalinskih zmožnosti pri skoku na smučini. Industrijsko oblikovanje je nedeljivi del našega vsakdanjega čutenja, pa naj bo to stik z gatami, ki jih oblečemo, ali kaj bolj radikalnega, ki sproža močnejše emocije, ko na primer te iste gate slečemo.

Tudi zaradi tega je, kot je nekoč omenil eden najpomembnejših teoretikov industrijskega oblikovanja Victor Papanek, industrijsko oblikovanje ena najbolj nevarnih dejavnosti našega človeštva. Zaradi tega, ker je prisotno povsod, sooblikuje vsakdan in način, kako posameznik in družba delujeta. Res je, da se danes, ko se utapljamo v neskončni količini smeti, iščejo rešitve prav v industrijskem oblikovanju, da svet, ki smo ga umazali, na enak način tudi očistimo. Ta pot bo nekoliko daljša in težja, in kot vidimo, nas je prav nevidna palica narave že začela opozarjati, naj to nevarno dejavnost vzamemo zelo resno.

Slovenska zasedba na Dunaju

V teh dneh se na Dunaju odvija teden oblikovanja »Vienna Design Week«. Letos smo lahko zadovoljni, da je prisotna tudi zelo močna slovenska zasedba, ki se prek Design Cornerja Ljubljana, ki ima svoje domovanje sredi Ljubljane v Filipovem dvorcu, in Centra za kreativnost – MAO s podporo SKICE Dunaj predstavlja z mogoče najbolj atraktivno temo, kar si jih lahko v tem trenutku zamislimo, temo voda. Prav voda je v teh dneh pokazala, kako pomembno je oblikovanje oblike in kako pomembna tema olike so prostor in vsi produkti, ki smo jih vanj skozi stoletja postavili.

Lebdeča polička Circulum zasnovana in izdelana v Sloveniji. Oblikovanje: Katjuša Kranjc, Rok Kuhar (Studio Raketa) FOTO: M. F.

Ko ne upoštevamo lepega in resničnega, nam prav voda pokaže pot, ki nas lahko v zelo kratkem času bolj kot katerakoli stvar postavi na realna tla in hitro zmanjša ego na številko čevljev. Razstavo, na kateri sodeluje 15 oblikovalcev, sta kurirala David Tavčar in Katjuša Kranjc ter predstavlja izbor slovenske aktualne produkcije ter lastnih blagovnih znamk oblikovalcev. V drugem dunajskem razstavišču, v slovenski hiši Korotan, pa se posebej predstavljata Rok Kuhar in Katjuša Kranjc s temo Ring, kar je obenem tudi referenca na dunajsko urbanistično zasnovo, ki je sestavljena iz Ringa (prstana) in Gürtla (pasu).

Krog ali ring kot neskončna tema tudi v oblikovanju in eden najbolj prepoznavnih elementov studia Raketa vsekakor odpira veliko vprašanj tako o krožnosti našega bivanja kot o tem, kaj se zgodi, ko se neki krog ali krogotok prekine. Skratka, ta teden bo Dunaj poleg vseh lastnih vprašanj, ki se zastavljajo v povezavi z veliko temo industrijskega oblikovanja, oblikovanje našega vsakdana in prostora, pogledal tudi k nam v Slovenijo in videl, da je prav ta segment, čeprav mnogokrat v senci drugih kreativnih industrij, na zelo visoki ravni in sooblikuje sodobni evropski oblikovalski prostor.

Olika in oblika sodobne Slovenije.