Znano, kaj sta govorila Harry in William po pogrebu

Kate naj bi Williamu prigovarjala, da se vsaj skuša pobotati s Harryjem. FOTO: Pool Reuters

Harry naj bi bil deležen precej hladnega sprejema. FOTO: Pool Reuters

Britanci so nestrpno pričakovali, ali bosta princain, sinova prestolonaslednikainna pogrebu princaspregovorila kakšno besedo, potem ko je pred pogrebom prišlo v javnost, da za dedkovo krsto ne bosta hodila drug ob drugem. Kraljica naj bi namreč odločila, da bo med njima hodil bratranec. Za njuno interakcijo po pogrebni slovesnosti pa je poskrbela Williamova žena, ki je diskretno zaostala korak ali dva, da sta imela brata nekaj trenutkov zase.Upanje, da je bil to začetek sprave med bratoma, pa je zatrlo razkritje, da je bil William tisti, ki je prosil, naj med hojo za krsto med njim in Harryjem hodi njun bratranec Peter, sin princese. Princa sta bila prvič skupaj videna v javnosti, odkar je Harry z ženozapustil kraljevo družino in se vrnil domov. Ob vrnitvi v London na pogreb naj bi bil Harry deležen precej hladnega sprejema večine svojih modrokrvnih sorodnikov. Njegova teta princesa Anne, stricin njegova ženaso se obnašali, kot da ga na pogrebu ni. Edini, ki naj bi do njega pokazal kakršno koli simpatijo, naj bi bil stric, še vedno pa je v zelo prijateljskih odnosih s sestrično. Večina sorodnikov pa je zelo zaščitniška do kraljice, po intervjuju Harryja in Meghan z, v katerem sta med drugim kraljevo družino obtožila rasizma in malo pomoči nekdanji igralki pri navajanju na kraljevo življenje. Večinoma so ogorčeni nad obnašanjem Harryja in Meghan.Med njimi je, kot kaže, tudi William, ki naj brata ne bi pogledal niti enkrat, ko sta v kapeli med pogrebom sedela drug nasproti drugega. Po pogrebu se je William očitno toliko omehčal, da se je obrnil proti Harryju, ki je nagovoril Kate, ter spregovoril nekaj besed z bratom.​Strokovnjaki za branje z ustnic so odkrili, o čem sta govorila princa, ko sta zapustila kapelo sv. Jurija. Sprva sta brata še nosila maske, nato pa sta ju odložila in tisti, ki znajo brati z ustnic so za britanske medije razkrili, o čem sta govorila. »Bil je prav tak, kot je hotel,« naj bi rekel Harry, pri tem pa mislil na pogreb dedka, ki ga je Filip že pred leti sam načrtoval. William je na to odgovoril: »Da, bilo je sijajno, mar ne?«