Osamljena monarhinja: princ Filip jo bo čakal tudi po smrti (VIDEO, V ŽIVO)

Danes se na Otoku poslavljajo od princa, vojvode, moža kraljice. Umrl je 9. aprila, dva meseca pred svojim 100. rojstnim dnem.Pogreb je napovedan ob 16. uri (pravzaprav minuto kasneje, saj bo ob 16. uri najprej minuta tišine), medtem ko se je kraljeva družina zbrala že opoldne (po našem času), ko so pokojnega princa iz zasebne windsorske kapele v spremstvu znamenite straže v rdeče-črni opravi prepeljali v notranjo dvorano, ki je bila kar 150 let zaprta, pred dvema letoma pa dokončno obnovljena in spet dostopna, tudi javnosti. Na pogrebu bodo prisotni najbližji sorodniki, saj se zaradi trenutnih epidemioloških razmer lahko zbere zgolj 30 ljudi, kar pomeni, da bo potekal v ožjem družinskem krogu. The Sun poroča, da bo na pogrebu kraljica sedela sama, nosila naj bi tudi obrazno masko.Do kraja, kjer bo počival, bodo pokojnega princa pripeljali z land roverjem, ki ga je pomagal ustvariti. Njegov zadnji del je odprt in izdelan po meri, da bo na njem lahko stala njegova krsta. Posebnost pogreba princa Filipa je tudi barva vozila: ne bo črno, ampak vojaško zelene barve.Naj še dodamo, da bo princ danes le začasno pokopan. Po smrti kraljice ga bodo premestili v kapelo sv. Jurija, kjer bosta s kraljico za vedno počivala skupaj. Več o tem v članku Princa Philipa še ne bodo položili k večnemu počitku