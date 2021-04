Škandal na Filipovem pogrebu, odvlekla jo je policija (VIDEO)

Pogreb britanskega princa, ki je bil s kraljicoporočen 73 let do svoje smrti 9. aprila v 100. letu življenja, je zaradi epidemije novega koronavirusa potekal v ožjem družinskem krogu, kljub temu pa se je v okolici Windsorskega gradu zbrala večja množica. Po minuti molka v spomin na pokojnega princa pa se je zgodil manjši incident.Pogreb je bil načrtovan do potankosti. Hudomušni princ Filip si ni želel državniškega pogreba, a tudi hudomušni on si verjetno ni predstavljal, da bo med množico tudi protestnica. Po minuti molka je skozi množico stekla ženska zgoraj brez in zakričala: »Rešite planet!« Skušala je prebiti varnostne pregrade, nato pa se povzpela na kip kraljice Viktorije. Policisti so jo obvladali, pokrili z odejo in vklenili ter odpeljali. Incident je za krajši čas prekinil sicer dostojanstveno vzdušje, v katerem so se Britanci poslovili od priljubljenega princa.Nekatere Britance pa je precej bolj ujezil komentar ameriške novinarke, ki je komentirala pogreb za televizijsko hišo CBS. Gayle je najboljša prijateljica, katere intervju s princeminje pred tedni povzročil nemalo slabe volje v britanski kraljevi družini, blizu pa je tudi Harryju in Meghan in je bila na Meghanini zabavi pred rojstvom sinaGayle je pred pogrebom v oddaji dejala, da na dan zadnjega slovesa od Filipa ne bodo obravnavali družinske drame. S tem je mislila predvsem na spor medin Harryjem, katerih odnos se je v zadnjih letih močno ohladil. Meghanin prijateljpa je med prenosom dejal, da je to zelo žalosten dan za nekdanjo igralko, ki je zaradi visoke nosečnosti ostala doma v Kaliforniji, da pa so njene misli pri pogrebu. Številni Britanci so se na spletnih omrežjih hudovali, da se tudi na enega najžalostnejših dni za kraljico nista izognila govorjenju o družinski drami in o Meghan. Komentiranje pogreba so označili za nespoštljivo in polno govoric.