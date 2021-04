Harry in William po pogrebu dedka razveselila Britance (VIDEO)

Pred pogrebno slovesnostjo, ko so nekateri člani družine hodili za krsto, je bil med Harryjem in Williamom bratranec Peter, ki pa je hodil malenkost bolj zadaj kot brata. FOTO: Pool Reuters

Kamere so tako brata lahko ujele v isti liniji, da je bilo videti, kot da sta hodila skupaj. FOTO: Pool Reuters

Ob smrti britanskega princa, moža kraljice, so se številni spraševali, ali bosta njuna vnuka,in, sinova prestolonaslednika, hodila za dedkovo krsto kot sta leta 1997 hodila za krsto mame. Odločitev kraljice, da bom med bratoma, katerih odnos se je v zadnjih letih močno skrhal, hodil njun bratranec, je nekaj dni pred pogrebom ta ugibanja končala.William in Harry sta bila po mamini smrti zelo povezana. Ko se je Harry zaročil zso Britanci brata terin Meghan poimenovali fantastična četverica, kot so nekoč imenovali legendarno glasbeno skupino The Beatles. A se ni izšlo. Med bratoma je zavel hladen veter, stvari pa so se le še poslabšale s t. i. megxitom, ko sta se Harry in Meghan odločila za življenje stran od kraljeve družine. Pika na i je bil intervju Harryja in Meghan v Kaliforniji, kjer sedaj živita, z. Izrekla sta številne škodljive družine za kraljevo družino, še najbolj to, da naj bi eden izmed članov družine spraševal, kakšne barbe bo prvorojenec Harryja in Meghan, katere mama je temnopolta. Intervju so predvajali le nekaj tednov pred Filipovo smrtjo, William pa je nekaj dni po intervjuju v javnosti precej jezno zatrdil, da člani kraljeve družine niso rasisti. Meghan na pogreb zaradi visoke nosečnosti - drugorojenko s Harryjem pričakujeta zgodaj poleti - ni bilo.Pogrebna slovesnost je bila zelo čustvena, predvsem za kraljico in Charlesa. Kraljico so opazili, da si je obrisala solze za možem, s katerim sta bila poročena 73 let, solze v očeh je imel tudi njun prvorojenec. Na žalosten dan, ko so se poslovili od med Britanci priljubljenega Filipa, pa so kamere po pogrebni slovesnosti v kapeli Svetega Jurija ujele Williama in Harryja kako sta se pogovarjala, ko je 30 udeležencev pogreba zapuščalo pogreb.Prvič po letu dni sta bila brata skupaj na istem dogodku in sta, vsaj kolikor je javno znano, prvič neposredno govorila (po telefonu naj bi se slišala, ko je Harry priletel v Veliko Britanijo na pogreb). Spregovorila sta potem, ko so se nekateri člani kraljeve družine odločili, da bodo po pogrebu peš odšli nazaj v Windorski grad. Harry je najprej hodil za Williamom in Kate, nato pa se jima je pridružil in stopil med njiju ter z obema izmenjal nekaj besed. Po nekaj sekundah je Kate nekoliko zaostala in pustila brata, da sama govorita drug z drugim.