Zvezdniki zavračajo nastope na kronanju Karla III.: Adele ima še posebej zanimiv razlog

Ko so se začele priprave na slovesnost kronanja kralja Karla III., ki bo 6. maja, in spremljajoče koncerte, ki bodo popestrili praznični konec tedna, je britanski kralj že prvi dan vedel, katere zvezdnike si želi. Na vrhu lestvice sta izstopala dva: Adele in Ed Sheeran.

Čeprav se navadnim ljudem zdi, da gre za povabilo, ki je velika čast in se ga ne ne bi smelo zavrniti, se zdi, da bi bil kralj lahko zelo razočaran, saj sta oba zvezdnika menda zavrnila nastop. Sheeran se je opravičil, da dan prej nastopa v Teksasu, zato bi zelo težko na svoj urnik stlačil še kakšen koncert, Adele pa naj bi povabilo zavrnila brez razloga, piše wanted.rs. Vsekakor ne gre za natrpan urnik, saj te dni ne nastopa. Britanski mediji ugibajo, da ima Adele nekaj pomembnih zasebnih načrtov, zaradi katerih ne bo nastopila, kaj točno ji je pomembnejše od nastopa za kralja Karla III., pa bomo verjetno izvedeli kmalu.

»Obstaja ekipa, ki je bila zbrana z namenom, da organizira nastope z nadarjenimi glasbeniki. A ko so dobili odgovore, ki so se jih bali, je bilo to veliko razočaranje,« je situacijo komentiral vir. »So titani industrije šovbiznisa in so v bistvu Britanci, znani pa so tudi po vsem svetu. Škoda,« je sklenil.

Kdo naj bi torej potrdil koncert? Neuradno naj bi to bili Lionel Richie in Spice Girls, šušlja pa se, da bi lahko na oder stopil tudi Harry Styles.

In ko smo že pri tem, kdo prihaja in kdo ne: tudi princ Harry in Meghan Markle še nista sporočila, ali bosta prišla ali ne. Kot poroča Daily Mail, sta neodločna, princ Harry pa si pred prihodom na slovesnost želi srečanja z očetom in bratom, princem Williamom. Rok za potrditev prisotnosti na kronanju je začetek aprila, čas pa bo pokazal, ali bo par, ki je razburil kraljevo družino, del enega najpomembnejših dogodkov v zgodovini družine ali ne.