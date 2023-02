Kralj Karel III. ponižal princa Harryja kot še nikoli: ta izjava odmeva (VIDEO)

Kralj Karel III. je ob 125. obletnici obiskal londonsko univerzo University of East London. Ob tem je odkril spomenik in odprl novo bolnišnico. Med obiskom se je približal študentom in obiskovalcem, ki so se zbrali, da bi pozdravili monarha.

Med rokovanjem mu je nekdo zaklical: »Vrnite Harryja, prosim vas. Ali ga lahko vrnete, gospod?«

Kralj se je odzval, kot da ni slišal, in vprašal: »Koga?«

Obiskovalec mu je odgovoril: »Harryja, vašega sina.«

Kralj je z neprijetnim nasmehom odgovoril: »Bilo bi lepo.« In odšel naprej.

Kralj v preteklosti ni imel najboljšega odnosa z mlajšim sinom, ki je skupaj z ženo Meghan Markle leta 2020 odstopil od kraljevih dolžnosti in se preselil v ZDA. Prejšnji mesec je Harry objavil svoje kontroverzne spomine Spare, v katerih je kritiziral svojo mačeho, kraljico Camillo, in dejal, da je njegov oče postavil svoje interese pred interese svojih otrok. To je povzročilo vprašanja o tem, ali bosta Harry in žena Meghan prišla v Združeno kraljestvo spomladi na Karlovo kronanje 6. maja.