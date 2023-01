Jasnovidec o britanski kraljevi družini: Obeta se nekaj groznega

Craig Hamilton-Parker je še eden v vrsti jasnovidcev, ki so se oklicali za nove Nostradamuse, a ta je v preteklosti ta naziv že večkrat upravičil. Pravilno je denimo napovedal pandemijo novega koronavirusa, tudi izstop Velike Britanije iz Evropske unije, smrt britanske kraljice Elizabete II. in zmago Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah leta 2017. Nekaj tednov pred incidentom, ko je objestnež proti kralju Karlu III. vrgel nekaj kokošjih jajc, je 68-letni Craig vedel, da se bo to zgodilo. Tudi za letos se mu je že prikazalo nekaj vizij, povezanih s kraljevimi, niso pa vse najboljše.

Psiha princa Andrewa se je začela podirati s smrtjo njegove mame, pravi jasnovidec. FOTO: Kate Green/Reuters

Craig, ki se z napovedovanjem dogodkov ukvarja že okrog 40 let, pravi, da bo prvo leto vladanja kralja Karla III. potekalo precej gladko, da se bo še bolj priljubil tako rojakom kot svetovni javnosti. Le glede kronanja, ki se bo zgodilo maja, Hamilton-Parker nima najboljšega občutka; kot pravi, bi lahko neki incident na slovesnosti ali z njo v povezavi povzročili Škoti, morda bi protestirali proti novemu kralju. V svoji viziji je namreč Craig videl povsem zariplo škotsko premierko Nicolo Sturgeon, kar po njegovem mnenju pomeni, da jo bodo ujezili rojaki. Nekaj strašnega pa bo letos menda doletelo princa Andrewa.

Lahko se zgodi, da bo vzel prevelik odmerek katerih zdravil ali drugih substanc.

»V globokem meditativnem stanju in tudi, ko sem bil v stiku s svojimi duhovnimi vodniki, sem videla princa Andrewa in z njim se je zgodilo nekaj groznega. Mislim, da ga bo doletel psihični zlom. Njegova psiha se je začela podirati s smrtjo njegove mame, zdaj pa vidim, da se bo proti njemu zarotil še starejši brat kralj Karel III. Lahko se zgodi, da bo vzel prevelik odmerek katerih zdravil ali drugih substanc, ne vidim pa, da bi bilo to zanj usodno,« je dejal jasnovidec. Tudi sicer naj bi kraljeve letos spremljale nesreče. Craig je denimo videl poškodbo enega od članov družine, ki je nastala kot posledica padca, eden od kraljevih otrok pa bo menda hudo zbolel. V nobenem od omenjenih primerov Craig ni jasno videl, kdo.