Orban hotel poljubiti predsednico Moldavije, sledil je šok (VIDEO in FOTO)

Madžarski premier Viktor Orbán se je v četrtek udeležil vrha Evropske politične skupnosti v Moldaviji, po družbenih omrežjih pa se je razširil kratek video, ki prikazuje nelagodje, ki ga je Orbán tam doživel.

Zgodilo se je ob prihodu v grad Mimi v Bulboaci. FOTO: Vladislav Culiomza Reuters

Ob prihodu v grad Mimi v Bulboaci ga je sprejela predsednica Moldavije Maja Sandu, ki ji je Orban skušal poljubiti roko, a ga je zavrnila. Na posnetku je tudi razvidno, kako je Orban v tistem trenutku ostal precej zmeden.

Sandujeva se je odločila zavrniti Orbánov poljub. FOTO: Vladislav Culiomza Reuters

Očitna politična razhajanja

Težko je ugibati točen razlog, zakaj se je Sandujeva odločila zavrniti Orbánov poljub, možno pa je, da je to tudi zaradi njunih precej očitnih političnih razhajanj, vključno z vprašanjem vojne v Ukrajini in Vladimirja Putina. Sandujeva je med drugim obljubila, da bo Putina aretirala, če pride v Moldavijo. Orban pa zelo javno izkazuje svoje simpatije do ruskega predsednika, poroča mondo.rs.

Komentarji na družbenih omrežjih se kar vrstijo, povzemamo le nekaj njih. »Kam si šel«, »Legenda«, »To je zato, ker se druži s Putinom ...«.

Dobre medsosedske odnose pa sta gradila slovenski premier Robert Golob in predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković, saj sta na srečanje v okviru vrha Evropske politične skupnosti v Moldavijo potovala skupaj s slovenskim vladnim letalom.