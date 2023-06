Ne boste verjeli, kdo je bil na letalu z Robertom Golobom. Tu je fotodokaz (FOTO)

Slovenski premier Robert Golob je skupaj s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem odpotoval na srečanje v okviru vrha Evropske politične skupnosti v Moldavijo. Hrvaški kolega se mu je prek Twitterja zahvalil za gesto.

»Hvala predsedniku Vlade Republike Slovenije Robertu Golobu za gesto! Skupaj sva odpotovala na vrh v Moldavijo, kjer bomo razpravljali o političnih in varnostnih izzivih, s katerimi se sooča Evropa, ter potrdili nadaljnjo podporo Ukrajini. Gradimo dobre sosedske in prijateljske odnose,« je zapisal premier Plenković ob fotografiji, na kateri na letalu skupaj kramljata.

Hrvaško vladno službeno letalo je namreč pokvarjeno, proizvajalec pa čaka na nadomestni del, zaradi česar niti predsednik Zoran Milanović ni mogel pripotovati na kronanje kralja Karla III. v London v začetku maja, medtem ko je minister za zunanje in evropske zadeve Gordan Grlić-Radman potoval s komercialnim letom.

Robert Golob in Andrej Plenković. FOTO: Zaslonski posnetek, Twitter

Bivši premier delil letalo s Kurzem

Bivši premier Janez Janša se je leta 2020 udeležil izrednega vrha EU, na katerem so voditelji razpravljali o svežnju za okrevanje Evrope po pandemiji. A v Bruselj ni potoval sam, saj je privatni let preživel v družbi avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza.

Drugi vrh evropske politične skupnosti

Voditelji skoraj vseh evropskih držav so se danes zbrali v Kišinjevu, glavnem mestu Moldavije. Gre za drugi vrh Evropske politične skupnosti, nove politične platforme, ki združuje vse evropske države razen Rusije in Belorusije. Francoski predsednik Emmanuel Macron je začetnik ideje o oblikovanju evropske politične skupnosti kot platforme, ki bi združevala vse evropske države ne glede na njihov status v EU ali odnose z Evropsko unijo in ki ne bi bila nadomestek niti za EU niti za Svet Evrope niti za Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Dogovorjeno je bilo, da bodo vrhovi nove platforme enkrat ali dvakrat letno. Prvi vrh je potekal oktobra lani v Pragi. Naslednji bo v Španiji, nato pa v Veliki Britaniji.

Osrednja tema bo tudi na tem, tako kot na lanskem vrhu, ruska agresija na Ukrajino in njene posledice za celotno celino, poroča dnevnik.hr.

Preberite še: