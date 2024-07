Najbolj seksi športnica na OI v središču škandala, pojavil se je ekspliciten video (VIDEO)

Elena Kulichenko (21) je ena najlepših udeleženk olimpijskih iger. Svetlolasa atletinja, ki je pred tremi leti nastopala za Rusijo, zdaj pa nastopa pod zastavo Cipra, se je pred začetkom OI v Parizu znašla v središču škandala.

Lanskoletna zmagovalka mladinskega evropskega prvenstva v skokih v višino naj bi bila na eksplicitnem posnetku, ki kroži po spletu, kjer se njej podobna lepotica dotika po telesu, zato se je odzvala njena ekipa, ki je hitro najela odvetnike.

Grški portal eReportaz je poročal, da ima Elena račun na Onlifens, platformi za odrasle, in da so jo prosili, naj izbriše tri videe in 75 vročih fotografij, vendar je to zavrnila.

Sama Kulichenko je prek svojih odvetnikov izjavila, da videoposnetki niso njeni in da so bili ustvarjeni z uporabo umetne inteligence, a po poročanju istega medija Elena ni poskušala izbrisati računa, niti se ni obrnila na policijo, kar naj bi pri oboževalcih vzbudilo sum.

V bran ji je stopil brat Vladimir:

»Joj, saj ni ona. Vsi so fejki z Zahoda, ker jo hočejo spraviti iz psihičnega ravnovesja. Nikoli ni imela ukazov nikjer, nihče je ni kontaktiral, da bi karkoli brisala, ker načeloma ni bilo ničesar za zbrisati. Vse to je bila umetno ustvarjena situacija, ki je napihnjena do maksimuma,« je povedal, poroča mondo.rs.