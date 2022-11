Kralju je prekipelo, za Harryja in Meghan so pripravljene drastične sankcije

Britanska kraljeva družina se trenutno sooča s številnimi »sovražniki«. Prihajajo nove epizode serije Krona (The Crown), ki naj bi novega kralja prikazale kot hladnega in lažnivega, spomini princa Harryja, ki bi lahko razkrili marsikatero umazano skrivnost, prav tako pa tudi dokumentarec, ki sta ga za Netflix posnela skupaj z ženo Meghan Markle. In prav slednji bi lahko paru prinesel nove težave. Kraljevi biograf Tom Bower namreč trdi, da kralj Karel III. resno razmišlja o tem, da bi Harryju in Meghan odvzel nazive, če dokumentarec ne bo v skladu s kraljevimi pravili in če bo kakorkoli škodoval monarhiji.

Če bosta nadaljevali z obtožbami in negativnimi komentarji, bodo sankcije doletele tudi njuna otroka, ki jima prav tako ne bo prizaneseno, kljub temu, da sta njegova vnuka. »Karel III. je Meghan in Harryju izrekel različne grožnje in ju opozoril, da bosta, če bosta nadaljevala, izobčena na takšen način, da ne bosta mogla verjeti. In zato sta zaskrbljena,« je pojasnil Bower.