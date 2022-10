Kralj Karel III. v velikih težavah zaradi umazanih skrivnosti: »Malenkostna duša je, hladen in lažnivec«

Nova sezona Netflixove serije Krona ne bi mogla priti v bolj neprimernem času. V Veliki Britaniji bodo namreč med pripravami na kronanje novega kralja Karla III. predvajali nove dele serije, ki pa se bodo tokrat osredotočali prav nanj. Kdaj ga bodo okronali, lahko preberete tukaj.

Prikazano bo, kako je Charles prevaral Diano, predvajali pa naj bi tudi vse druge boleče podrobnosti njunega zakona in razhoda. Poznavalci trdijo, da bodo kralja upodobili kot »malenkostno dušo, lažnivca in hladnega človeka«. In ker javnost to serijo dojema bolj kot dokumentarec kot fikcijo, je kraljeva družina v resnih težavah. »To se ne bi moglo zgoditi v bolj občutljivem času za novega kralja in njegovo soprogo Camillo, še posebej, ker sta zdaj na očeh javnosti, a tudi glavna junaka te serije. Čeprav Netflix obravnava dogodke, ki so se zgodili pred 30 oziroma 40 leti, so še vedno sveži za vse tiste, ki so bili v vse skupaj neposredno vpleteni. Najslabše je, da ljudje po vsem svetu to serijo vidijo kot dokumentarec,« je vir povedal za Daily Mail.