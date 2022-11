Najgrša poteza Harryja in Meghan do zdaj: kralj Karel III. ne more verjeti, kaj se dogaja

Princ Harry bo kmalu izdal svoje spomine, ki bodo po mnenju mnogih močno poslabšali njegov že tako načet odnos s kraljevo družino. Vojvoda Sussekški in njegova soproga Meghan Markle se namreč za božič ne bosta pridružila očetu, kralju Karlu III., na tradicionalnem praznovanju. Kot poročajo tuji mediji, naj bi povabilo njegovega veličanstva na posestvo Sandringham zavrnila, saj po objavi prinčevih spominov odnosi z njegovimi najbližjimi ne bodo nikoli več enaki.

Eden od poznavalcev kraljeve družine meni, da so odnosi »blizu dna«, vojvoda naj bi namreč v knjigi razkril različne stvari, medtem ko ga Meghan v tem podpira. Vir je tudi povedal, da je bila kraljeva družina ta teden »popolnoma presenečena« nad naslovom Spare (Rezerva), medtem ko so Harryjevi založniki dejali, da gre za »surovo, neomajno iskrenost«.

Spomini princa Harryja – Spare (Rezerva). FOTO: Amazon

Harryjevi obsežni spomini naj bi prišli v knjigarne 10. januarja – dan po 41. rojstnem dnevu Kate Middleton in le štiri mesece po kraljičini smrti. Ta teden so mnogi poudarili, da naslov knjige kaže na to, da princa Harryja še vedno moti njegov nižji status. Eden od strokovnjakov je vse skupaj označil za klavrno izpodbijanje kraljeve družine, ki kaže, da se princ ne more sprijazniti z dejanskim stanjem.