Kralj Karel III. blatenja ne bo dovolil: grozi jima, da bosta občutila njegov bes

Čeprav sta se princ Harry in njegova žena Meghan že pred skoraj tremi leti odločila, da ne bosta več delala za njegovo domovino, in zapustila kraljevo družino, da bi služila denar po svoje, pa zakonca z njimi le nočeta povsem pretrgati vezi. Ni jih malo, ki so prepričani, da se lahko tako dobro tržita zgolj na račun monarhije in v nasprotnem primeru nikogar ne bi zanimala, česar pa da se ne zavedata, drugače ne bi neprestano javno kritizirala britanske kraljeve družine. To je pokojna kraljica Elizabeta II. tiho prenašala, njen naslednik pa ima menda drugačne načrte.

Kralju družina pomeni vse. FOTO: Handout Reuters

Kralj Karel III., kot pravi britanska poročevalka z dvora Katie Nicholl, ki mnoge kraljeve tudi zelo dobro pozna, »ne bo stal ob strani in prenašal, da bi kdo žalil njegovo družino in jo poskušal omadeževati«. »Družina, institucija in njen ugled so reči, ki Karlu pomenijo vse. Harry in Meghan sta na zelo tankem ledu, če kmalu ne spremenita obnašanja, bosta občutila njegov bes,« pravi Nichollova. Dokaz, da ju je strah za prihodnost, je po njenem mnenju tudi to, da se na vse pretege trudita, da bi preložila premiero dokumentarne serije o njunem delu in življenju, zelo veliko je menda prizorov, ki jih želita spremeniti.

Še dodatno varovalko je pred dnevi uporabila Meghan, ko je v intervjuju za eno od ameriških revij dejala, da sta s Harryjem »morala pripovedovanje njune zgodbe zaupati nekomu drugemu«.

V nasprotju s pokojno kraljico zna udariti po mizi. FOTO: Tom Nicholson, Reuters

Novinarka Sarah Hewson je prepričana, da se vojvodinja Susseška s tem želi oddaljiti od dokumentarne serije in svetu, še posebno pa kralju Karlu III., sporočiti, da sama morda ne bi povedala enake zgodbe. »Če jima bo vsebina všeč in če bo všeč drugim, se bosta lahko pohvalila, da je serija odlična, v nasprotnem primeru pa se lahko izgovarjata na ustvarjalce. To smo že videli v mnogih resničnostnih šovih, ko se tisti, ki jih ljudje označijo za zlobneže, branijo, da so jih kot takšne zgolj prikazali,« dodaja Hewsonova.