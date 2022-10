Princ Harry in Meghan v paniki: Netflix prosita, naj omili dokumentarni film!

Princ Harry in Meghan Markle naj bi Netflix prosila, naj njuno serijo preloži na naslednje leto, ker želita omiliti svoje izjave po kraljičini smrti. Njun 100 milijonov dolarjev vredni dokumentarec naj bi se na Netflixu pojavil že decembra letos, po zadnji epizodi serije Crown.

Očitno ju je zdaj strah, kako bodo njune izjave sprejeli kralj Karel III, princ William in kraljeva soproga Camila. »Veliko je pogajanj. Slišim, da želita Harry in Meghan preložiti serijo na naslednje leto, želita odnehati. Na izvršnega direktorja Netflixa, Teda Sarandosa, se izvaja velik pritisk, naj konča to oddajo, da bo na ogled decembra, a imata Harry in Meghan pomisleke,« poroča Daily Mail na podlagi nekega neimenovanega vira.

Ta novica je prišla v javnost, ko se je Harry v zadnjem trenutku odločil malce ublažiti tudi avtobiografijo. Čeprav so ta dejanja znak, da se želi pomiriti z družino, vse to povzročajo preglavice založnikom. »Morda so v knjigi stvari, ki morda ne bodo videti tako dobro, če bodo izšle tako kmalu po kraljičini smrti. Želi, da se nekateri deli spremenijo zdaj, toda morda bo prepozno,« pravi vir.

Prejšnji mesec je Meghan namignila, da bi se dokumentarni film, ki ga s Harryjem trenutno snema za Netflix, lahko osredotočil na njuno ljubezensko zgodbo. Produkcijska družba princa Harryja in Meghan Markle Archevell Productions je leta 2020 podpisala 100 milijonov dolarjev vredno pogodbo o pretoku vsebine.