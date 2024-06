Je to nov hollywoodski parček? Poglejte, h komu se je stisnila Nicole Kidman

Nicole Kidman se je nežno stisnila k soigralcu Zacu Efronu na zabavi po premieri novega filma »A Family Affair«, v katerem sta zaigrala skupaj. 56-letna zvezdnica je ob tej priložnosti oblekla elegantno obleko nežne barve in črn blejzer, on pa si je nadel siv karirast suknjič v kombinaciji z ujemajočimi se hlačami in klasično črno majico.

V filmu sta imela nekaj žgečkljivih spolnih scen, saj sta nastopila v vlogah ljubimcev. Na posnetkih, ki so zakrožili po spletu, je moč videti Nicole na vseh štirih, medtem ko Zac stoji nad njo zgoraj brez in razkazuje svojo mišičasto postavo. To pa ni prvič, da sta Nicole in Zac sodelovala.

Nanj je urinirala

Že pred 12 leti sta skupaj igrala v filmu »The Paperboy« - takrat je nekaj prahu dvignil kontroverzni prizor, v katerem je morala Nicole urinirati na Zaca, saj je njegov lik ožgala meduza.

Zasedba novega filma. FOTO: Michael Tran Afp

Za revijo People je igralec o nedavni vlogi povedal: »Še vedno me je bilo malo strah, a ponovno srečanje z Nicole je vedno super in tako kot je nadarjena, je tudi prijazna in skrbna. Čudovito je preživljati čas z njo.« Njuno močno igralsko kemijo je opisal kot »gladko, naravno in zabavno«.

Nicole se je strinjala, da je bila njuna kemija brezhibna in da je bilo snemanje intimnih prizorov enostavno, saj sta v resničnem življenju tesna prijatelja. »Med nama je samo prijateljstvo,« je rekla in v kali zatrla vse, ki upajo na romantičen razplet.

