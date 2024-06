Slovenska voditeljica iskreno o bolezni: Moji kilogrami so kar kopneli, srce mi je divje razbijalo

Voditeljica Lea Mederal, ki oddaje z znanimi Slovenci snema na potepih in pohodih po Sloveniji, je na facebooku prvič spregovorila o bolezni, ki ji je zadnja leta grenila življenje.

Kot pripoveduje, je leta 2021 odšla na kontrolo ščitničnih hormonov, saj ji je telo sporočalo, da nekaj ni v redu. »Kljub temu da sem res nenormalno jedla (predvsem nezdravo predelano hrano) so moji kilogrami kar kopneli. Tik preden sem se odločila, da si pregledam mojo hormonsko sliko, sem imela slabih 50 kilogramov!!! Na mojih 175 cm. Moja normalna teža (s katero sem zadovoljna) je sicer 60 kilogramov. Moje srce mi je divje nabijalo, ko sem legla k počitku. Tudi če sem spala 9 ur, se nisem zbudila spočita, bila sem kronično utrujena, šibka,« se spominja.

V ambulanti, kjer so ji diagnosticirali povečano delovanje ščitnice - bazedovko, je bila natanko 10 minut, pravi. Zdravnica se po njenih besedah ni poglobila v vzrok za nastanek bolezni, ni poslušala njenih želja. Napisala ji je recept za zdravila, ki naj bi imela polno neprijetnih stranskih učinkov: »Zabeleženi so bili tudi smrtni primeri in primeri, zaradi katerih je bila potreba presaditev jeter,« jih je med drugim opisala.

Odločila se je, da bo ščitnico sprva poskušala uravnati na naraven način. Več mesecev se je posluževala vseh mogočih alternativ, a žal ji na dolgi rok ni pomagalo nič.

Psihoterapija in meditacija

Nato pa ji je po enem letu priporočala psihoterapevta, začela pa je tudi meditirati. In kot pravi, je bil to v njenem primeru ključ do uspeha. »Začela sem meditirati. Vsak dan po 25 min! Čisto dovolj. Največkrat v naravi. 4 mesece sem vizualizurala zdravo ščitnico, si pričarala občutke sreče in hvaležnosti, ker je moja ščitnica zdrava. V mislih sem si pričarala sliko, kako pridem na odvzem krvi, kako me nič ne zaboli, ko me zbodejo, potem pa pridem domov, dobim rezultate ... In rezultati so v mejah normale, jaz pa sem noro srečna in radostna. In tako je bilo! Po 1 letu in pol alternativnega zdravljena in sem si odšla pregledat hormone ščitnice - in so bili (so še vedno) v mejah normale, jaz pa sem srečna, hvaležna in zdrava.«

Zdrava prehrana in dovolj spanca

Mederalova je tako sledilcem na družbenem omrežju strnila, kaj je njej pomagalo pri premagovanju te avtoimunske bolezni. »Ščitnico sem si v največji meri pozdravila z meditacijo, pripomogla pa je tudi psihoterapija, zdrava prehrana in spanje. O ja, tudi spanje je pomembno! Morda so te stvari pomagale meni, nekomu pa bi čisto nekaj drugega. Morda pa sem komu dala upanje, da je mogoče,« je zapisala in dodala, da se danes še vedno izogiba beli moki (jem domač pirin ali ajdov kruh), trudi pa se jesti ekološko hrano ter občasno, po potrebi, meditira.