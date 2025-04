Izsilil prednost pri zavijanju in čelno trčil v voznico na nasprotnem pasu (FOTO)

V soboto, 12. aprila, ob 13.18, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili o prometni nesreči II. kategorije na območju naselja Lokvica v občini Miren-Kostanjevica, kjer je prišlo do čelnega trčenja med avtomobiloma.

Novogoriški prometni policisti so na kraju ugotovili, da je 55-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz Opatjega sela proti Kostanjevici in zavijal levo proti Lokvici. Pri tem je omenjeni voznik izsilil prednost 42-letni voznici, ki je pravilno vozila po svojem voznem pasu.

V prometni nesreči voznik avtomobila ni bil telesno poškodovan, udeležena voznica pa je bila lažje poškodovana in ji je bila nudena zdravniška pomoč v šempetrski bolnišnici. O okoliščinah nezgode so policisti obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožnega državnega tožilca v Novi Gorici.

Povzročitelju prometne nesreče je bil zaradi odgovornosti za storitev prekrška Zakona o pravilih cestnega prometa izdan plačilni nalog.