Junakinja serije Skrito v raju ganila Slovenijo: Doma me je čakala ljubezen. Srečna sem.

Igralka Gaja Filač, ki je igrala Laro v seriji Skrito v raju, je pokazala, kako je praznovala 26. rojstni dan. Kot je znano, je Serija Skrito v raju v prvi sezoni imela kar 75 epizod in prevzela slovensko publiko - 13. maja pa so jo lahko začeli spremljati tudi hrvaški gledalci na televizijski postaji RTL.

Tako je sledilcem na družabnem omrežju razkrila, da so jo na predstavi presenetili babica, mami in družinski prijatelji. A to ni bilo vse, saj jo je doma nato čakala še ljubezen. »Hvaležna sem. Srečna sem.«, je ganjena sporočila.