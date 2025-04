Znana članica Janševega podmladka jih je obnorela. Ste videli, kaj je oblekla? (FOTO)

Politična vplivnica in članica podmladka SDS Zala Klopčič, ki na družbenih omrežjih redno komentira dogajanje na političnem parket in je pred kratkim razkrila, da je ustanovila društvo Nova smer.

A Zala je dekle mnogih talentov. Pred kratkim se je tako preizkusila tudi v vlogi voditeljice. Tako je objavila fotografijo, na kateri je oblečena v slovensko narodno nošo in dodala: »Danes sem vodila Zakulisje oddaje Polka in majolka v Hočah v Mariboru, ki praznuje že kar 18 let! Za to priložnost pa sem imela čast obleči našo narodno nošo!«

Seveda je fotografija dobila veliko pohval in všečkov.