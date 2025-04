Ste videli popoldansko nesrečo v Mariboru? Javite se policiji

Policisti Policijske postaje Maribor I so ob 15.45 obravnavali prometno nesrečo. Nesreča se je zgodila na križišču Krekove ulice in Tyrševe ulice v Mariboru, v njej sta bila udeležena neznani voznik neznanega vozila in voznik osebnega avtomobila znamke Citoren C - Elysee svetlo rjave barve. Zaradi razjasnitve okoliščin prosijo neznanega voznika in morebitne očividce, da se zglasijo na PP Maribor I., Vošnjakova ulica 1, ali pokličejo na telefonsko številko 02 220 86 30 ali na 113.