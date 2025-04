To je Bojan, ki je s pornografskimi slikami izsiljeval bogataša (FOTO)

Na začetku marca je policija prejela anonimno sporočilo, da se Saša M. in njegova sestra Snežana M. že kar dolgo ukvarjata z gojenjem prepovedane konoplje v krajih Konj pri Litiji in Stahovica pri Kamniku. Pošiljatelj je pripisal, da oba pozna, prijavlja pa ju zato, ker ne odobrava tega, s čimer se ukvarjata. Pred kratkim je napočil čas za akcijo in policisti so se zakadili do hiš v obeh krajih. Ob prihodu do zgradbe v Stahovici so opazili, kako je skozi okno skočil moški in se pognal v beg. Hitro so ga prijeli, pri sebi je imel rdeč notesnik z načrtom postavitve posebno prirejenih prostorov z...