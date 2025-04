Shailene Woodley in Lucas Bravo: novi parček v mestu ljubezni (Suzy)

Njo poznamo iz serije Majhne laži in filmov Razcepljeni, njega iz Netflixove nadaljevanke Emily v Parizu (Emily in Paris, op. p.), kako sta se spoznala, pa za zdaj ostaja skrivnost. Parček so opazili v Parizu, kjer se to pomlad sprehajata po mestnih ulicah v povsem sproščenih opravah in videzu.

On ima dolge lase, ker je snemal nadaljevanko Nevarna razmerja za HBO, in neobrit obraz, ker mu je vsakdanje britje strašno neprijet­no, je priznal. Ona je svoje dolge lase le napol zvila v čop. Medtem ko je o Lucasovem zasebnem življenju bolj malo znanega, je Shailene pred tremi leti razdrla zaroko z igralcem ameriškega nogometa Aaronom Rodgersom.

Od tedaj je bila samska. Triintridesetletna igralka in njen štiri leta starejši novi fant sta videti zelo zaljubljena in želimo jima, da bi ta naklonjenost trajala še dolgo.