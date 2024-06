Zasebna detektivka: to so najpogostejši znaki, da vas partner vara

V dolgi karieri je 56-letna zasebna detektivka Ali Marsh videla že vse in še več.

»Eden mojih prvih primerov je bil moški, ki je opazil, da je žena do njega nenadoma postala hladna. Vsako sredo je zvečer šla ven in se vračala vesela ter nasmejana, zato je posumil, da ga vara,« je povedala za The Mirror in nadaljevala, da je hitro opazila, da se njen sosed od doma odpravlja istočasno.

Spremljala je ženo naročnika in odkrila, da se za moževim hrbtom zabava s sosedom.

FOTO: Gettyimages

Navedla je drug primer, v katerem je ženski potrdila, da jo vara mož in odkrila o njem še nekaj šokantnega:

»Izkazalo se je, da ima več afer. Med preiskavo sem odkrila, da je na skrivaj ustanovil svoje podjetje, ki pa se je med ločitvijo na koncu vendarle štelo v skupno premoženje.

Pomagam tudi pri iskanju pogrešanih oseb, moj uspeh je 98-odstoten, na kar sem zelo ponosna,« je zaupala Ali in nanizala štiri najočitnejše znake, da partner vara:

Spremembe v videzu in garderobi

Te so kaj lahko znak, da je nekdo spoznal nekoga, ki ga hoče očarati z zunanjim videzom. Kajti ko se nekdo na novo zaljubi, intenzivno vlaga vase.

FOTO: Andreypopov/Gettyimages

Spremenjena rutina

Če nekdo nenadoma ostaja dlje v službi, dela za vikende, hodi na službena potovanja, pogosteje hodi ven, čeprav tega prej ni počel, je to še en kazalnik, da najbrž skače čez plot.

Nenadna ljubezen do telovadnice

Če je nekdo prej vse popoldneve preležal na kavču, nenadoma pa je razvil izjemno ljubezen do športa, naj si bo na prostem ali v telovadnici, razlogi za vključitev vadbe v vsakodnevno rutino najbrž niso povezani z boljšim zdravjem.

FOTO: Astarot/Gettyimages

Skrivanje telefona

In še zadnji znak glede na izkušnje detektivke: skrivni klici, umik iz sobe, ko zazvoni telefon, nova gesla na napravah in podobno, niso znak želje po večji zasebnosti, temveč največkrat znak afere.