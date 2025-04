Bomo še v tem mandatu dobili kavcijski sistem? Znano bo najkasneje do maja

Slovenija bi lahko že v tem mandatu uvedla kavcijski sistem za nepovratno embalažo pijač, so za Slovensko tiskovno agencijo (STA) potrdili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Trenutno potekajo koalicijska usklajevanja, odločitev o nadaljnjih korakih pa se pričakuje do sredine maja.

Na ministrstvu poudarjajo, da »vlada zaveze glede uvedbe sistema nikakor ni opustila«, ampak nadaljuje postopke v skladu s predhodno zastavljenimi časovnicami. V primeru pozitivne odločitve bi priprava zakonskega predloga in začetek zakonodajnega postopka omogočila izvedbo sistema še v okviru obstoječega mandata.

Podpora civilne družbe, odpor z dveh strani

Kavcijski sistem, ki ga že poznajo številne evropske države, naj bi pomenil pomemben korak k izboljšanemu ločevanju odpadkov. Okoljsko ministrstvo je doslej opravilo strokovna usklajevanja in pridobilo mnenja javnosti, ki so pokazala podporo uvedbi.

Vendar pa sistem ne uživa splošne podpore. Med glavnimi nasprotniki so mali trgovci in Zbornica komunalnega gospodarstva, ki opozarjajo na »vzporedni sistem zbiranja« ter dvomijo o njegovi učinkovitosti. Opozarjajo, da sistem »rešuje zelo majhen delež embalaže« in da »cilji evropske direktive tudi brez njega ostajajo dosegljivi«.

Podobna stališča izražajo mali trgovci, ki menijo, da nimajo ustreznih prostorskih, finančnih in kadrovskih pogojev za izvajanje sistema.

Med glavnimi nasprotniki so mali trgovci in Zbornica komunalnega gospodarstva. FOTO: Jože Suhadolnik

Leva politična krila različno motivirana

V stranki Levica, kjer so pobudo za kavcijski sistem prvič predstavili že leta 2017, izražajo razočaranje nad počasnim napredkom: »Obžalujemo, da uvedba kavcijskega sistema še vedno ni doživela konkretnega premika.«

Dodajajo, da iz odgovorov ministrstva razumejo, da »celovitega osnutka zakona še ni«, prav tako pa ni mogoče napovedati, kdaj bo predlog vložen v parlamentarno obravnavo. Kljub temu upajo, da bo to uspelo še pred poletjem.

V SD po drugi strani menijo, da uvedba sistema ni nujna in da »ni potrebe po naglici«. Spomnili so, da je obveznost uvedbe kavcijskega sistema za države članice EU predvidena le, če z drugimi ukrepi ne dosežejo 90-odstotnega deleža ločeno zbrane embalaže do leta 2029. »Dosedanji trendi nakazujejo, da je delež ločeno zbrane embalaže v Sloveniji visok in blizu ciljem,« poudarjajo.

Ob tem izpostavljajo tudi morebitne negativne posledice za potrošnike, saj bi ti z uvedbo sistema prevzeli del odgovornosti, dela in stroškov zbiranja. »Ni zagotovila, da se bo delež ločeno zbrane embalaže z njegovo uvedbo dejansko dvignil.«

Eko krog: Sistem prinaša koristi

Na drugi strani zagovorniki sistema, kot je okoljsko društvo Eko krog, vztrajajo pri njegovih prednostih. Že od začetka vodijo kampanjo za njegovo uvedbo in poudarjajo, da bi v kombinaciji s t. i. razširjeno odgovornostjo proizvajalcev sistem omogočil prihranke pri virih in povečal stopnjo recikliranja. »Sistem prinaša izpolnjevanje visokih evropskih ciljev in prihranke, ne pa višjih stroškov za gospodinjstva,« navajajo.

Odločitev naj bi padla do sredine maja. Takrat bo postalo jasno, ali bo Slovenija še v tem mandatu stopila na pot sistemskih sprememb v ravnanju z embalažo – ali pa bo o tem odločala naslednja vlada.