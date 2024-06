Zato so Azijke videti tako mladostne: Uporabljajo ta kozmetični izdelek

Dermatologi že vrsto let opozarjajo na pomembnost zaščite pred soncem, a so mnenja ljudi še vedno deljena o tem, ali je kremo za sončenje res potrebno nositi vse dni v letu, tudi takrat, ko je oblačno, denimo.

Če ste tudi vi eden izmed skeptikov, vas moramo razočarati, da je odgovor da. Zaščita pred soncem je najučinkovitejši način, da se obvarujemo pred tveganjem za nastanek kožnega raka. In če vam to ni dovolj pomemben razlog, zakaj bi jo uporabljali, naj omenimo še nekoliko bolj nečimrnega. Staranje kože.

Zato vam drage kreme in serumi ne prinašajo rezultatov

Suha in groba koža, gubice, izguba elastičnosti (zaradi poškodb kolagena v koži), pigmentni madeži in neenakomerna tekstura kože so vsi posledica sončnih žarkov, tako UVA kot UVB (več o njihovem delovanju spodaj). Kar širok in neprijeten spekter, se strinjate?

Pravzaprav so to vse znaki staranja, ki si jih večina žensk močno prizadeva odpraviti na koži. Zaradi njih posegamo po dragih kozmetičnih izdelkih, ki obljubljajo čudeže, in plačujemo za tretmaje ter plastične operacije, a pozabljamo, da bi si lahko ogromno časa, skrbi, denarja in bolečine prihranile, če bi preprosto ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.