Voznica (59) po hitri cesti vozila nezanesljivo: to je bil razlog

Policijska uprava Koper je med minuli konec tedna zabeležila več primerov nevarnega in neodgovornega vedenja voznikov na cestah. Med najhujšimi prekrški so bili vožnja pod vplivom alkohola in drog, uporaba mobilnega telefona med vožnjo, huda prekoračitev hitrosti ter tehnično neizpravna vozila.

V soboto so v okolici Črnega Kala policisti ustavili 55-letnega voznika neregistriranega mopeda iz Kopra. Hitri test je pokazal prisotnost opiatov, strokovni pregled pa je voznik odklonil. Ostal je brez vozniškega dovoljenja, moped pa mu je bil zasežen. Zaradi kombinacije vožnje pod vplivom drog in neustrezne registracije bo zoper voznika podan obdolžilni predlog.

Neodgovorna vožnja mladoletnika

V soboto v zgodnjih jutranjih urah so policisti v Kopru ustavili mladoletnika na mopedu, ki ni upošteval prometne signalizacije. Kasnejši tehnični pregled je razkril, da moped presega konstrukcijsko dovoljeno hitrost, zato bo zoper mladoletnika vložen obdolžilni predlog zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov.

V petek ob 18.15 so policisti na hitri cesti v Kopru zaradi nezanesljive vožnje ustavili 59-letno voznico iz Maribora, ki je med vožnjo uporabljala mobilni telefon. Izdali so ji plačilni nalog.

Istega dne zvečer, ob 19.26, so policisti na območju Postojne iz prometa izločili 49-letnega državljana BiH. Na odseku hitre ceste pri Vipavi je vozil s kar 165 km/h, kjer je omejitev 110 km/h. Zaradi hude prekoračitve hitrosti mu je bil izdan plačilni nalog.

59-letnik na vozičku padel in se hudo poškodoval

V soboto zvečer aprila se je na območju Ilirske Bistrice zgodila nenavadna prometna nesreča. 59-letni domačin je zaradi vožnje preblizu robu vozišča z električnim vozičkom trčil v robnik, se prevrnil in se huje poškodoval. Tudi njemu so policisti izdali plačilni nalog.

V noči na ponedeljek pa policisti v Dekanih ustavili 52-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je imel 0,38 mg/l alkohola v izdihanem zraku, hkrati pa je bil hitri test na droge pozitiven na kokain. Ker se z rezultatom preizkusa alkoholiziranosti ni strinjal, so mu odredili strokovni pregled. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog.